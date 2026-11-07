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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Elena Rybakina, lidera mondială, s-a retras de la Turneul Campioanelor! Cine îi va lua locul

d Scris de david istrate
Elena Rybakina, lidera mondială, s-a retras de la Turneul Campioanelor! Cine îi va lua locul
Aosom
Elena Rybakina (27 de ani, 1 WTA) s-a retras de la Turneul Campioanelor cu o zi înainte de startul competiției. Locul jucătoarei din Kazahstan a fost luat de ucraineanca Marta Kostyuk (24 de ani, 10 WTA). În 2025, Rybakina a câștigat Turneul Campioanelor, după o finală contra Arynei Sabalenka: 6-3, 7-6 (0). În perioada 8-15 noiembrie, complexul de la Indian Wells găzduiește o nouă ediție a Turneului Campioanelor. ...

Sursa: Gsp

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