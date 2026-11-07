Elena Rybakina, liderul mondial din tenisul feminin, se retrage de la Turneul Campioanelor

Elena Rybakina, liderul clasamentului mondial WTA şi campioana en-titre, s-a retras de la Turneul Campioanelor 2026, care începe duminică, la Indian Wells, invocând o problemă medicală. Jucătoarea din Kazahstan va fi înlocuită de ucraineanca Marta Kostyuk, prima rezervă a competiţiei.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗