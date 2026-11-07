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Sport

Elena Rybakina, liderul mondial din tenisul feminin, se retrage de la Turneul Campioanelor, din cauza unei probleme medicale

p Scris de petre apostol
Elena Rybakina, liderul mondial din tenisul feminin, se retrage de la Turneul Campioanelor, din cauza unei probleme medicale
Aosom
Elena Rybakina, liderul clasamentului mondial WTA și campioana en-titre, s-a retras de la Turneul Campioanelor 2026, care începe duminică, la Indian Wells, invocând o problemă medicală. Jucătoarea din Kazahstan va fi înlocuită de ucraineanca Marta Kostyuk, prima rezervă a competiției.

Sursa: Mediafax Ro

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