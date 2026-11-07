Elena Udrea crede în șansele lui Alin Tișe la șefia PNL: "Eu cred că va câștiga"

„Alin Tișe va câștiga șefia PNL în fața lui Ilie Bolojan”, a declarat Elena Udrea sâmbătă seara, 7 noiembrie, în exclusivitatea la emisiunea "Arhitectura Puterii" de la Realitatea PLUS, cu Ion Cristoiu. Totodată, fostul ministru al Turismului a spus că Ilie Bolojan vrea să candideze la alegerile prezidențiale din 2030. „Ilie Bolojan are nevoie de USR pentru alegerile din 2030”, a precizat Udrea.

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