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Sport

Elena Udrea crede în șansele lui Alin Tișe la șefia PNL: "Eu cred că va câștiga"

d Scris de dana bărăgan
Elena Udrea crede în șansele lui Alin Tișe la șefia PNL: "Eu cred că va câștiga"
Aosom
„Alin Tișe va câștiga șefia PNL în fața lui Ilie Bolojan”, a declarat Elena Udrea sâmbătă seara, 7 noiembrie, în exclusivitatea la emisiunea "Arhitectura Puterii" de la Realitatea PLUS, cu Ion Cristoiu. Totodată, fostul ministru al Turismului a spus că Ilie Bolojan vrea să candideze la alegerile prezidențiale din 2030. „Ilie Bolojan are nevoie de USR pentru alegerile din 2030”, a precizat Udrea.

Sursa: Realitatea

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