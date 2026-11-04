Eliminare dramatică pe penalty-uri pentru campioana României. Final de drum în Liga Campionilor a juniorilor

Campioana Ligii de Tineret 2025/2026, Farul Constanța nu a reușit calificarea în faza superioară a competiției continentale dedicate celor mai buni tineri fotbaliști. Intrată din turul 2 în competiție pe Traseul Campioanelor în UEFA Youth League 2026/2027, reprezentanta României, Farul Constanța, a fost eliminată de campioana Moldovei, Sheriff Tiraspol, după 2-0 în turul de la Ovidiu, 1-3 și 6-7 la lovituri de departajare în returul disputat miercuri, 4 noiembrie.

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