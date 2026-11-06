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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Elina Svitolina, nevoită să schimbe antrenorul înainte de Turneul Campioanelor

t Scris de tudor moisa
Elina Svitolina, nevoită să schimbe antrenorul înainte de Turneul Campioanelor
Aosom
Elina Svitolina are un alt antrenor la Turneul Campioanelor. Sergiy Stakhovsky colaborează cu sportiva din Ucraina, însă parteneriatul nu va fi unul de lungă du

Sursa: Eurosport Romania

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