Emil Grădinescu n-a mai rezistat: „Îmi crapă capul de tensiune și de revoltă!”

Comentatorul sportiv Emil Grădinescu, 67 de ani, a răbufnit în această seară în platoul PrimaSport, unde se afla și Mihai Stoica. Ținta a fost Gigi Becali, pe motiv că tot contestă public deciziile sportive ale lui MM. În această seară, a doua zi după ce FCSB a fost învinsă de Corvinul pe teren propriu în etapa 15 a Superligii, Mihai Stoica a comentat atacurile publice lansate de Gigi Becali la adresa lui. ...

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