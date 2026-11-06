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Emil Săndoi e convins, după ce Universitatea Craiova a făcut șapte puncte în Europa: "N-are cum să scape!"

d Scris de digi sport
Emil Săndoi e convins, după ce Universitatea Craiova a făcut șapte puncte în Europa: "N-are cum să scape!"
Aosom
Emil Săndoi e convins, după ce Universitatea Craiova a făcut șapte puncte în Europa: "N-are cum să scape!"

Sursa: Digisport

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