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Sport

Emil Săndoi face predicții: „Dacă nu primele 8, primele 12 sigur”

e Scris de eduard apostol
Emil Săndoi face predicții: „Dacă nu primele 8, primele 12 sigur”
Aosom
Fostul fundaș și antrenor al Băniei, Emil Săndoi, a oferit pronosticuri generoase în privința Universității Craiova: vede formația în primăvara europeană, apoi din nou campioană în România. Emil Săndoi, fostul căpitan al Băniei, este ferm convins că Universitatea Craiova poate ajunge în primăvara europeană în această ediție, după ce în sezonul precedent a ratat de puțin performanța. ...

Sursa: Gsp

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