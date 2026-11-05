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Entuziasm la cote maxime la Craiova după victoria cu Egnatia! Oltenii i-au pus gând rău lui Brighton

n Scris de nicu savin
Entuziasm la cote maxime la Craiova după victoria cu Egnatia! Oltenii i-au pus gând rău lui Brighton
Aosom
Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 contra albanezilor de la Egnatia, în etapa a 3-a din Conference League, iar entuziasmul e la cote ridicate în tabăra camp

Sursa: Eurosport Romania

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