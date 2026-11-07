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Sport

„Era normal să-l lase acasă” » Idolul lui Gică Hagi este mulțumit de convocările făcute: „Mai bine că nu i-a chemat pe cei 12 jucători”

r Scris de robert vîrdol
„Era normal să-l lase acasă” » Idolul lui Gică Hagi este mulțumit de convocările făcute: „Mai bine că nu i-a chemat pe cei 12 jucători”
Aosom
Liță Dumitru, fostul internațional român, a comentat lotul pe care Gică Hagi (61 de ani) l-a convocat pentru meciurile din Nations League și a menționat că selecționerul a făcut alegerile potrivite. România – Polonia se joacă pe 14 noiembrie, iar Bosnia – România are loc pe 17 noiembrie. Ambele meciuri vor începe de la 21:45, vor fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Antena 1. ...

Sursa: Gsp

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