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Sport

Erling Haaland a donat o carte rară din 1594, cumpărată cu 1,3 milioane de coroane

a Scris de alexandra ionescu
Erling Haaland a donat o carte rară din 1594, cumpărată cu 1,3 milioane de coroane
Aosom
Atacantul norvegian Erling Haaland, vedeta echipei Manchester City, a făcut un gest neobișnuit pentru un sportiv de talia sa: a donat bibliotecii din orașul în care a crescut o carte veche de peste patru secole, achiziționată împreună cu tatăl său pentru 1,3 milioane de coroane norvegiene.

Sursa: Realitatea

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