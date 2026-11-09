Erling Haaland a donat o carte rară din 1594, cumpărată cu 1,3 milioane de coroane

Atacantul norvegian Erling Haaland, vedeta echipei Manchester City, a făcut un gest neobișnuit pentru un sportiv de talia sa: a donat bibliotecii din orașul în care a crescut o carte veche de peste patru secole, achiziționată împreună cu tatăl său pentru 1,3 milioane de coroane norvegiene.

Distribuie: Facebook Instagram