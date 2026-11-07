TIMISOARA. SCM Politehnica Timișoara a suferit cel mai drastic eșec din acest început de sezon, în fața lui CSU Sibiu. CITEȘTE ȘI: Derby pentru play-off-ul Superligii. Fetele de la Politehnica Timișoara înfruntă cu Olimpia Cluj Oaspeții au dominat întâlnirea de la un capăt la altul, iar alb-violeții au reușit doar în ultima repriză să treacă […] Articolul Eșec usturător pentru SCM Politehnica Timișoara. Baschetbaliștii învinși de echipa din Sibiu, la 24 de puncte diferență apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗