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Sport

Eșec usturător pentru SCM Politehnica Timișoara. Baschetbaliștii învinși de echipa din Sibiu, la 24 de puncte diferență

d Scris de daniel balteanu
Eșec usturător pentru SCM Politehnica Timișoara. Baschetbaliștii învinși de echipa din Sibiu, la 24 de puncte diferență
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TIMISOARA. SCM Politehnica Timișoara a suferit cel mai drastic eșec din acest început de sezon, în fața lui CSU Sibiu. CITEȘTE ȘI: Derby pentru play-off-ul Superligii. Fetele de la Politehnica Timișoara înfruntă cu Olimpia Cluj Oaspeții au dominat întâlnirea de la un capăt la altul, iar alb-violeții au reușit doar în ultima repriză să treacă […] Articolul Eșec usturător pentru SCM Politehnica Timișoara. Baschetbaliștii învinși de echipa din Sibiu, la 24 de puncte diferență apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei

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