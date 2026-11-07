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Sport

Eșecul celor de la FCSB cu Corvinul a ajuns până în...Slovacia » Ce scriu jurnaliștii slovaci

a Scris de adrian duţă
Eșecul celor de la FCSB cu Corvinul a ajuns până în...Slovacia » Ce scriu jurnaliștii slovaci
Aosom
Victoria Corvinului cu FCSB, scor 1-0, a ajuns în presa din Slovacia. Jurnaliștii slovaci au scris despre conaționalul lor, Andrey Fabry, marcatorul unicului gol. Mijlocașul ofensiv al Corvinului a înscris în finalul primei reprize, cu un șut de la distanță, la colțul lung, la firul ierbii. Pentru slovac a fost al doilea gol în acest sezon de Superliga. El are și două assist-uri. ...

Sursa: Gsp

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