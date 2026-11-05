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„Este o icoană pentru Portugalia”. Jorge Jesus, mesaj pentru Cristiano Ronaldo, după ce nu a reușit să-l convingă să mai rămână la națională

m Scris de madalina bahrim
„Este o icoană pentru Portugalia”. Jorge Jesus, mesaj pentru Cristiano Ronaldo, după ce nu a reușit să-l convingă să mai rămână la națională
Aosom
Jorge Jesus a vorbit despre Cristiano Ronaldo după ruptura dintre cei doi și i-a adus un omagiu starului portughez: „Este o icoană”. The post „Este o icoană pentru Portugalia”. Jorge Jesus, mesaj pentru Cristiano Ronaldo, după ce nu a reușit să-l convingă să mai rămână la națională appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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