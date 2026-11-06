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Sport

Eşti tare, omule!

a Scris de adrian popovici
Eşti tare, omule!
Aosom
„Ion (Jan) Buzoianu (+ 2026) a venit la Suceava la începutul anului 1967, pentru a completa linia de atac a echipei. Dar acolo locurile erau, oarecum, ocupate. Era foarte greu să joci în faţa unor fotbalişti precum Goran, Nicolau, Teodosiu sau Gălăţeanu. Antrenorul de atunci, Valeriu Neagu, a avut inspiraţiaCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou

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