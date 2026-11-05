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Sport

Europa League. Juventus învinge la Alkmaar, Benfica rămâne perfectă, Marseille trece de Leverkusen

p Scris de petre apostol
Europa League. Juventus învinge la Alkmaar, Benfica rămâne perfectă, Marseille trece de Leverkusen
Aosom
Benfica Lisabona se menține lider în faza ligii din Europa League, după patru etape, bifând al patrulea succes, joi seară, în disputa cu Lech Poznań. Juventus a obținut o victorie importantă în deplasare la Alkmaar, în vreme ce Olympique Marseille a produs primul eșec pentru Bayer Leverkusen.

Sursa: Mediafax Ro

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