Europa League. Juventus învinge la Alkmaar, Benfica rămâne perfectă, Marseille trece de Leverkusen

Benfica Lisabona se menține lider în faza ligii din Europa League, după patru etape, bifând al patrulea succes, joi seară, în disputa cu Lech Poznań. Juventus a obținut o victorie importantă în deplasare la Alkmaar, în vreme ce Olympique Marseille a produs primul eșec pentru Bayer Leverkusen.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗