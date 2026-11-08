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Experții Digi Sport au tras concluzia, după prima repriză a meciului CFR Cluj - Universitatea Craiova: ”Echipa mai vie”

d Scris de digi sport
Experții Digi Sport au tras concluzia, după prima repriză a meciului CFR Cluj - Universitatea Craiova: ”Echipa mai vie”
Aosom
Experții Digi Sport au tras concluzia, după prima repriză a meciului CFR Cluj - Universitatea Craiova: ”Echipa mai vie”

Sursa: Digisport

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