Explicațiile lui Andoni Iraola după răsturnarea de scor de la Istanbul: „Până astăzi am stat bine la acest capitol”

Andoni Iraola, antrenorul celor de la Liverpool, a reacționat după ce „cormoranii” au cedat pe terenul celor de la Fenerbahce, scor 3-2, în meciul din etapa #4 din faza ligii Champions League. În ciuda faptului că gruparea britanică a condus de două ori, Liverpool a pierdut primul meci din acest sezon de Liga Campionilor. La final, Andoni Iraola a fost foarte supărat deoarece golurile marcate de turci au venit din faze fixe. ...

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