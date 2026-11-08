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Sport

Explicațiile primite de FCSB pentru starea gazonului de pe Arena Națională: „Nu știu cum a ajuns acolo”

d Scris de daniel grigore
Explicațiile primite de FCSB pentru starea gazonului de pe Arena Națională: „Nu știu cum a ajuns acolo”
Aosom
Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit ce le-au comunicat administratorii gazonului de pe Arena Națională cu privire la deplorabila stare a suprafeței de joc. Sâmbătă seara, la ora meciului dintre FCSB și Corvinul, 0-1, gazonul de pe Arena Națională arăta teribil, cu numeroase porțiuni fără iarbă, mai ales la colțuri și în fața porților. ...

Sursa: Gsp

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