 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

F1 a luat decizia în privința Marelui Premiu al Braziliei

i Scris de iosif pintilie
F1 a luat decizia în privința Marelui Premiu al Braziliei
Aosom
Formula 1 a anunțat sâmbătă prelungirea contractului cu Marele Premiu al Braziliei pentru o perioadă de încă cinci ani, până în 2035.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech