Fabio Capello, dat pe spate de superstarul din Serie A: „Este un veritabil Lamine Yamal”

Legendarul antrenor italian Fabio Capello (80 de ani) a vorbit la superlativ de Kenan Yildiz (21 de ani), extrema stânga a lui Juventus, comparându-l cu Lamine Yamal (19 ani), starul Barcelonei, locul 3 în cursa pentru „Balonul de Aur” din 2026, câștigat de Harry Kane (33 de ani). Internaționalul turc nu a mai jucat de la sfârșitul lunii august, fiind momentan în plin proces de recuperare după leziunea suferită la osul metatarsian. ...

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