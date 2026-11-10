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Sport

Fabio Vianna e fundașul erou. Bogdan Andone, antrenorul etapei

r Scris de raul rusescu
Fabio Vianna e fundașul erou. Bogdan Andone, antrenorul etapei
Aosom
Turul s-a închis cu 12 goluri și cu un lider schimbat în minutul 90+1. Echipa mea pentru etapa 15, în continuare. Etapa 15 a avut 12 goluri, cele mai puține din ultimele șase etape. Puține goluri, multe greșeli. Iar liderul s-a schimbat în ultimul minut al turului. ...

Sursa: Gsp

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