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Fabregas "și-a scos pălăria" în fața lui Chivu, după Inter - Como 2-0: "Trebuie să acceptăm"

n Scris de nicu savin
Fabregas "și-a scos pălăria" în fața lui Chivu, după Inter - Como 2-0: "Trebuie să acceptăm"
Aosom
Cesc Fabregas a dat dovadă de fair-play și a recunoscut că Inter a fost net superioară lui Como în derby-ul etapei a 11-a din Serie A, câștigat de echipa lui Cr

Sursa: Eurosport Romania

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