„Fac două ore și jumătate pentru câțiva kilometri!”. Coșmar în traficul din Pipera, după restricțiile de pe Dimitrie Pompeiu: șoferii cer măsuri urgente

La mai bine de două săptămâni de la instituirea noilor restricții de circulație pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, principala arteră de acces către polul de afaceri din Pipera, traficul din nordul Capitalei continuă să se desfășoare în condiții critice. Zeci de mii de corporatiști și șoferi care tranzitează zilnic zona acuză timpi uriași de așteptare, deplasările de câțiva kilometri ajungând să dureze peste două ore, scrie Oficiul de Știri, care a realizat un reportaj pe artera transformată în drum cu sens unic, pentru a facilita lucrările la linia de tramvai.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗