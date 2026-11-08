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Sport

Făcut KO de spectatori. Un boxer a fost bătut de public, din cauza unui gest făcut la finalul unui meci de titlu | VIDEO

c Scris de cristian anton
Făcut KO de spectatori. Un boxer a fost bătut de public, din cauza unui gest făcut la finalul unui meci de titlu | VIDEO
Aosom
O scenă de haos pe care lumea boxului a văzut-o rar. La finalul unei lupte pentru titlul WBC Silver la categoria grea împotriva turcului Umut Camkiran, sâmbătă, la Istanbul, francezul Murad Aliev a trebuit să fie scos de urgenţă din ring.

Sursa: Stirile Pro.tv

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