Pădurea Schullerwald din Bistrița se pregătește să găzduiască, sâmbătă, 21 noiembrie, un eveniment dedicat iubitorilor de mișcare în aer liber: „November Run for Friends”. Fără cronometru, fără presiune și fără clasamente, această întâlnire marchează simbolic ultima alergare a toamnei. „Ultima alergare a toamnei. Alergăm cu prietenii, pe poteci acoperite de frunze, fără cronometraj și fără […] The post Fără cronometru, doar cu prietenii: Ediția 2026 „November Run for Friends” aduce bistrițenii pe potecile din Schullerwald appeared first on Bistrițeanul.ro.

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