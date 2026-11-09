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Primăria Timișoara lansează în testare „Timișoara City App”: transport public, parcări, evenimente și servicii municipale într-o singură aplicație
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Sport

Fără precedent! Harry Kane a fost lăsat ”cu ochii în soare” și internetul a ”explodat”: ”Cel mai mare șoc”

d Scris de digi sport
Fără precedent! Harry Kane a fost lăsat ”cu ochii în soare” și internetul a ”explodat”: ”Cel mai mare șoc”
Aosom
Fără precedent! Harry Kane a fost lăsat ”cu ochii în soare” și internetul a ”explodat”: ”Cel mai mare șoc”

Sursa: Digisport

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