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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Farul - Rapid 1-1. Echipa lui Daniel Pancu a ratat ocazia să egaleze liderul Dinamo

d Scris de digi sport
Farul - Rapid 1-1. Echipa lui Daniel Pancu a ratat ocazia să egaleze liderul Dinamo
Aosom
Farul - Rapid 1-1. Echipa lui Daniel Pancu a ratat ocazia să egaleze liderul Dinamo

Sursa: Digisport

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