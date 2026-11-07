Farul - Rapid, în etapa #15 din Superliga » Echipe probabile + cele mai tari cote

Farul și Rapid se întâlnesc azi, de la 17:30, în etapa #15 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT la GSP.RO și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Programul complet al etapei #15 Meciul de la Constanța se anunță o adevărată provocare pentru Rapid. Farul vine după două victorii consecutive în campionat, 4-3 cu Oțelul, acasă, și 2-1 cu Voluntari, în deplasare, rezultate ce vorbesc de la sine despre forma în care se află echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabău. ...

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