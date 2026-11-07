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Sport

Farul - Rapid, meci de play-off la Ovidiu. Cum s-a terminat duelul dintre Sabău și Pancu

a Scris de alexandru atanase
Farul - Rapid, meci de play-off la Ovidiu. Cum s-a terminat duelul dintre Sabău și Pancu
Aosom
Echipa bucureșteană Rapid a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, cu formația Farul Constanța, în etapa a 15-a din Superligă.

Sursa: Ziare

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