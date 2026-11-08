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Sport

Față în față: gestul lui Cristi Chivu când l-a văzut pe Cesc Fabregas, înainte de Inter - Como!

d Scris de digi sport
Față în față: gestul lui Cristi Chivu când l-a văzut pe Cesc Fabregas, înainte de Inter - Como!
Aosom
Față în față: gestul lui Cristi Chivu când l-a văzut pe Cesc Fabregas, înainte de Inter - Como!

Sursa: Digisport

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