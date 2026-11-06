FC Argeș - Dinamo, „câinii” vor să-și securizeze primul loc în pauza competițională » Echipele pregătite de Bogdan Andone și Nuno Campos

FC Argeș - Dinamo, contând pentru runda #15, ultima din turul sezonului regular, se dispută astăzi, de la ora 20:30. Duelul de la Mioveni va fi transmis în format liveTEXT de GSP.ro, cu cele mai relevante informații de la fața locului, fiind televizat de PrimaSport 1 & DigiSport 1. ...

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