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FC Barcelona a învins-o pe Atletico Madrid cu 2-1 după dubla lui Fermin Lopez și s-a desprins ca lider în La Liga

r Scris de redacția libertatea
FC Barcelona a învins-o pe Atletico Madrid cu 2-1 după dubla lui Fermin Lopez și s-a desprins ca lider în La Liga
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Echipa spaniolă FC Barcelona a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia Atletico Madrid, în etapa a 12-a din La Liga, potrivit News.ro.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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