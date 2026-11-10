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Sport

FC Barcelona estimează venituri de 80 de milioane de euro din vânzarea locurilor VIP de pe Camp Nou

d Scris de diana pană
FC Barcelona estimează venituri de 80 de milioane de euro din vânzarea locurilor VIP de pe Camp Nou
Aosom
FC Barcelona mizează pe noul său stadion Camp Nou şi pe lojele sale luxoase pentru a-şi asigura venituri substanţiale în anii următori. Având preţuri foarte ridicate, primele abonamente se vând ca pâinea caldă

Sursa: Stiri Pe Surse

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