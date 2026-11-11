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FC Barcelona estimează venituri de 80 de milioane de euro din vânzarea locurilor VIP de pe Camp Nou

e Scris de e-politic ro
FC Barcelona estimează venituri de 80 de milioane de euro din vânzarea locurilor VIP de pe Camp Nou
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FC Barcelona mizeaza pe noul sau stadion Camp Nou si pe lojele sale luxoase pentru a-si asigura venituri substantiale in anii urmatori. Avand preturi

Sursa: Ziuanews.ro

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