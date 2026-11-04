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FC Porto - Napoli 4-1 | Portughezii s-au impus clar, după o repriză secundă de coșmar pentru italieni

d Scris de digi sport
FC Porto - Napoli 4-1 | Portughezii s-au impus clar, după o repriză secundă de coșmar pentru italieni
Aosom
FC Porto - Napoli 4-1 | Portughezii s-au impus clar, după o repriză secundă de coșmar pentru italieni

Sursa: Digisport

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