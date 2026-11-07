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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

FCSB a fost avertizată

d Scris de digi sport
FCSB a fost avertizată
Aosom
FCSB a primit un avertisment de la Eugen Neagoe (59 de ani), în prezent antrenor liber de contract și în 2010 interimar pentru o scurtă perioadă la ”Roș-Albaștri”.

Sursa: Digisport

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