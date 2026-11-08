FCSB, adio play-off?! Încă o veste proastă imediat după înfrângerea cu Corvinul

FCSB a înregistrat al treilea eșec la rând sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, scor 0-1 acasă, cu nou-promovata Corvinul Hunedoara, iar distanța față de play-off crește tot mai mult. În același timp, scad șansele ca formația roș-albastră să mai ajungă în top 6 la finalul sezonului regulat, potrivit celor mai noi calcule făcute de statisticieni. Cu Marius Baciu la timonă, FCSB a stat departe de zona locurilor de play-off. ...

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