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Sport

FCSB, adio play-off!? Proiecţiile specialiştilor îi oferă şanse mici la un loc între primele 6

c Scris de cristian mihală
FCSB, adio play-off!? Proiecţiile specialiştilor îi oferă şanse mici la un loc între primele 6
Aosom
Pentru al doilea an la rând, FCSB ar putea să rateze play-off-ul. După eșecul din ultima rundă, șansele roş-albaştrilor să ocupe un loc în primele 6, la capătul

Sursa: Eurosport Romania

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