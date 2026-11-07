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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

„FCSB ar vrea să renunțe la tine în iarnă” » Cum răspunde Dennis Politic

d Scris de daniel grigore
„FCSB ar vrea să renunțe la tine în iarnă” » Cum răspunde Dennis Politic
Aosom
Dennis Politic, 26 de ani, a jucat o repriză în FCSB - Corvinul 0-1, introdus la pauză să împrospăteze atacul roș-albastru. La final, a fost întrebat despre starea lui psihică, în contextul în care a fost criticat adesea de patronul Gigi Becali, care a și anunțat că va renunța la serviciile sale. Dennis Politic a jucat o repriză contra nou-promovatei, dar nu și-a putut lăsa amprenta asupra rezultatului final. ...

Sursa: Gsp

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