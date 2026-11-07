FCSB bifează a treia înfrângere la rând cu Laurențiu Reghecampf pe bancă după un eșec neașteptat acasă în fața Corvinului

Criza se adâncește la FCSB, care a înregistrat a treia înfrângere consecutivă sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, cedând cu 0-1 în fața Corvinului Hunedoara, în etapa a 15-a a campionatului, în fața a 5.688 de spectatori.

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