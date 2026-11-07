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FCSB - Corvinul » Meci tare pe Arena Națională, cu gândul la play-off. Echipele probabile

a Scris de andrei crăiţoiu
FCSB - Corvinul » Meci tare pe Arena Națională, cu gândul la play-off. Echipele probabile
Aosom
FCSB și Corvinul se întâlnesc de la 20:30 într-una dintre cele mai interesante partide ale etapei a 15-a din Superligă, ultima din turul sezonului regulat. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...

Sursa: Gsp

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