FCSB a suferit un nou eșec, iar povestea din 2025 se repetă, într-un moment crucial pentru echipă. În fața fanilor, pe Arena Națională, formația lui Laurențiu Reghecampf a fost învinsă cu 0-1 de Corvinul Hunedoara, în etapa a 15-a a Superligii de fotbal. Deși a dominat jocul și a creat numeroase ocazii, FCSB nu a […] The post FCSB eșuează din nou, se repetă drama din 2025 first appeared on Ucoz.

Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.ro Citește mai departe la sursa originală ↗