FCSB pierde o treime din precizie fără Cisotti » De ce atacul lui Reghecampf s-a împotmolit cu Corvinul

FCSB a pierdut cu 0-1 în fața Corvinului, în etapa a 15-a a Superligii, după un meci în care a avut superioritate teritorială, a acumulat numeroase acțiuni ofensive, dar a suferit în privința calității combinațiilor și a capacității de a desface organizarea adversarului. Absența lui Juri Cisotti a cântărit enorm în economia jocului roș-albaștrilor, care au avut dificultăți în a lega mijlocul de atac. ...

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