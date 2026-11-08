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FCSB pierde o treime din precizie fără Cisotti » De ce atacul lui Reghecampf s-a împotmolit cu Corvinul

g Scris de george nistor
FCSB pierde o treime din precizie fără Cisotti » De ce atacul lui Reghecampf s-a împotmolit cu Corvinul
Aosom
FCSB a pierdut cu 0-1 în fața Corvinului, în etapa a 15-a a Superligii, după un meci în care a avut superioritate teritorială, a acumulat numeroase acțiuni ofensive, dar a suferit în privința calității combinațiilor și a capacității de a desface organizarea adversarului. Absența lui Juri Cisotti a cântărit enorm în economia jocului roș-albaștrilor, care au avut dificultăți în a lega mijlocul de atac. ...

Sursa: Gsp

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