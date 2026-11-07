FCSB se face din nou de rușine. Al treilea eșec la rând, fără gol marcat, în 10 zile

Revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca FCSB nu a produs efectul așteptat. După înfrângerile cu Gloria Bistrița, în Cupa României, și Universitatea Cluj, în Superliga, sâmbătă seară a adus un nou eșec pentru roș-albaștri. Corvinul a plecat cu cele trei puncte de pe Arena Națională, după tot un 1-0.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗