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Sport

FCSB se face din nou de rușine. Al treilea eșec la rând, fără gol marcat, în 10 zile

p Scris de paul bardașu
FCSB se face din nou de rușine. Al treilea eșec la rând, fără gol marcat, în 10 zile
Aosom
Revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca FCSB nu a produs efectul așteptat. După înfrângerile cu Gloria Bistrița, în Cupa României, și Universitatea Cluj, în Superliga, sâmbătă seară a adus un nou eșec pentru roș-albaștri. Corvinul a plecat cu cele trei puncte de pe Arena Națională, după tot un 1-0.

Sursa: Jurnalul Ro

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