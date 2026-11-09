FCSB și-a programat un amical-surpriză săptămâna aceasta

FCSB va profita de întreruperea calendarului competițional provocată de jocurile primei reprezentative pentru a disputa o partidă amicală împotriva divizionarei secunde Chindia Târgoviște, ocupanta primului loc în eșalonul al doilea în acest moment. Partida dintre cele două echipe a fost programată pentru duminică, 15 noiembrie, de la ora 12:00. Jocul va avea loc pe terenul dâmbovițenilor și va fi permis accesul publicului. ...

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