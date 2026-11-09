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Sport

FCSB va disputa un meci amical în weekend! Când și unde va avea loc partida

t Scris de tudor moisa
FCSB va disputa un meci amical în weekend! Când și unde va avea loc partida
Aosom
Laurențiu Reghecampf profită de pauza internațională pentru a testa mai mulți jucători. Duminică, de la ora 12:00, FCSB o va întâlni pe Chindia Târgoviște în de

Sursa: Eurosport Romania

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