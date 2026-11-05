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„Federația refuză să lase acest rămas-bun să aibă loc fără un omagiu pe măsură” » Anunț despre meciul de retragere al lui Cristiano Ronaldo

m Scris de mihai șovei
„Federația refuză să lase acest rămas-bun să aibă loc fără un omagiu pe măsură” » Anunț despre meciul de retragere al lui Cristiano Ronaldo
Aosom
Federația Portugheză de Fotbal a reacționat la scurt timp după ce Cristiano Ronaldo (41 de ani) a anunțat retragerea de la echipa națională. Oficialii au anunțat organizarea unui eveniment special cu ocazia retragerii fostului căpitan. ...

Sursa: Gsp

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