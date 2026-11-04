Fenerbache și-a schimbat iar antrenorul: Kuyt, înlocuit după doar o săptămână

Fost jucător profesionist timp de 24 de ani, Emre Belözoglu se întoarce la primul club pe care l-a antrenat după ce s-a retras din activitatea competițională. El va debuta în noul mandat pe banca tehnică a echipei Fenerbahçe miercuri seara, la meciul cu Liverpool, din Liga Campionilor.

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